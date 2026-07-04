Hossam Hassan'dan galibiyet mesajı

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Mısır, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Avustralya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

"ARAPLARI VE AFRİKALILARI GURURLANDIRDIK"

Hossam Hassan, elde edilen başarının Mısır için büyük anlam taşıdığını söyledi. Hassan, "Mısır'ı tebrik ederim. Bu başarı ve bu zafer Mısır içindir; tüm Arapları ve Afrikalıları gururlandırdık" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE"

Mısır Teknik Direktörü, taraftar desteğine de dikkat çekti. Hassan, "Çok mutluyum ve Mısır halkının ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızın desteğiyle bizi ödüllendirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Mısırlı taraftarlar en iyisi ve en sadık olanlardır. Hepsini tebrik ederim" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Dünyanın dört bir yanından bize destek veren Mısır halkı sayesinde Tanrı bizi ödüllendirdi" açıklamasında bulundu.

"BU ZAFERİ MISIR VE FİLİSTİN HALKLARINA İTHAF EDİYORUM"

Hossam Hassan, Avustralya galibiyetini Mısır ve Filistin halkına adadığını belirtti. Hassan, "Filistinlilerin bu zafer karşısında nasıl sevindiklerini gördük. Allah onlara güç versin. Bu zaferi Mısır ve Filistin halklarına ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mısır, Avustralya karşısında aldığı galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna devam etti.