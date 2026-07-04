Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hossam Hassan'dan galibiyet mesajı

Hossam Hassan'dan galibiyet mesajı

4.07.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hossam Hassan'dan galibiyet mesajı

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hassan, Dünya Kupası'ndaki bu zaferi Mısır ve Filistin halkına ithaf ettiğini söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Mısır, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Avustralya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

"ARAPLARI VE AFRİKALILARI GURURLANDIRDIK"

Hossam Hassan, elde edilen başarının Mısır için büyük anlam taşıdığını söyledi. Hassan, "Mısır'ı tebrik ederim. Bu başarı ve bu zafer Mısır içindir; tüm Arapları ve Afrikalıları gururlandırdık" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE"

Mısır Teknik Direktörü, taraftar desteğine de dikkat çekti. Hassan, "Çok mutluyum ve Mısır halkının ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızın desteğiyle bizi ödüllendirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Mısırlı taraftarlar en iyisi ve en sadık olanlardır. Hepsini tebrik ederim" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Dünyanın dört bir yanından bize destek veren Mısır halkı sayesinde Tanrı bizi ödüllendirdi" açıklamasında bulundu.

"BU ZAFERİ MISIR VE FİLİSTİN HALKLARINA İTHAF EDİYORUM"

Hossam Hassan, Avustralya galibiyetini Mısır ve Filistin halkına adadığını belirtti. Hassan, "Filistinlilerin bu zafer karşısında nasıl sevindiklerini gördük. Allah onlara güç versin. Bu zaferi Mısır ve Filistin halklarına ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mısır, Avustralya karşısında aldığı galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna devam etti.

İlgili Konular: #Avustralya #Dünya Kupası #Mısır

İlgili Haberler

Gana'yı tek golle geçti: Son 16 biletini alan son takım Kolombiya
Gana'yı tek golle geçti: Son 16 biletini alan son takım Kolombiya Dünya Kupası'nda Kolombiya, Gana'yı Arias'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Güney Amerika ülkesi son 16 turunda İsviçre'nin rakibi oldu.
Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının sonuçlanması ile birlikte son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Mohamed Salah'tan dikkat çeken 'Messi' yanıtı
Mohamed Salah'tan dikkat çeken 'Messi' yanıtı Mısır Milli Takımı kaptanı Mohamed Salah, Avustralya karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Salah, kendisini örnek alan Müslümanları temsil etmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.