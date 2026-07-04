Mohamed Salah'tan dikkat çeken 'Messi' yanıtı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı. Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah, Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSANLARA UMUT VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Mısır halkını mutlu ettikleri için çok sevinçli olduğunu belirten Salah, takım arkadaşlarıyla maç öncesinde yaptığı konuşmayı anlattı.

Salah, "Her zaman insanlara umut ve hayal vermeye çalışıyorum. Çok şükür, dışarıda iyi bir şeyler yapmayı başardım" dedi.

Tecrübeli futbolcu, oyunculara Dünya Kupası'nın büyüklüğünü hatırlattığını belirterek, "Bu, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük yer burası, o yüzden tadını çıkarın. Baskının, bu anı sizden almasına izin vermeyin çünkü bir daha bu şansa sahip olamayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"SON DANS" SORUSUNA MESSI YANITI

Dünya Kupası'nın birçok yıldız için son sahne olabileceği hatırlatılan Salah'a, "son sahnede son dansı kimin yapacağı" soruldu.

Mısırlı futbolcu bu soruya, "Messi" yanıtını verdi.

"GELİŞTİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Salah, Avustralya karşısında zorlu bir mücadele oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın 120 dakika sürmesi nedeniyle oyuncuların yorulduğunu belirten yıldız futbolcu, penaltılar sonucunda kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Salah, "Oyun anlamında geliştiğimiz için gurur duyuyorum. Bizim için en önemli şey bu" açıklamasında bulundu.

"MÜSLÜMANLARI TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

Mohamed Salah, kendisini örnek alan insanlar için sahada olmanın özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Salah, "İnsani bir varlık olarak, beni takip eden ve beni örnek alıp, büyüdüklerinde benim gibi olmak isteyen milyonlarca Müslüman'ı temsil etmek benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor" dedi.

"Sadece hayal kurmadığını" belirten Salah, asıl amacının insanlara ve özellikle çocuklara umut verebilmek olduğunu söyledi.

"SADECE TADINI ÇIKARACAĞIMIZ BİR AN"

Mısır'ın daha önce Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadığını hatırlatan Salah, bu başarının tadını çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Tecrübeli futbolcu, "Daha önce hiç Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştık, şimdi başardık ve bir sonraki tura geçtik. Bu yüzden, sadece tadını çıkaracağımız bir an" ifadelerini kullandı.

Salah, olası Arjantin eşleşmesine önce zihinsel olarak hazırlandığını da dile getirerek, her anın değerini bilmeye çalıştığını söyledi.