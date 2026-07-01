Kessie'den Dünya Kupası vedası sonrası dikkat çeken açıklama

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili, Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie açıklamalarda bulundu.

"DAHA İLERİ GİDEBİLİRDİK"

Franck Kessie, Norveç karşısında alınan yenilginin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Kessie, "Bu maç çok acı bir tat bırakıyor çünkü denk bir karşılaşmaydı. İnsan 'Daha ileri gidebilirdik, bu turu geçebilirdik' diye düşünüyor. Gösterdiğimiz performansa rağmen Almanya maçına benzer küçük hatalar yaptık. Bunun sonucu da ağır oldu" ifadelerini kullandı.

"SON DOKUNUŞLARDA DAHA İYİ OLMALIYDIK"

Fildişi Sahilli futbolcu, hücumda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kessie, "Ofansif aksiyonlarımızda biraz daha dikkatli olabilirdik. Özellikle son dokunuşlarda daha iyi olmalıydık. Norveç'e kıyasla hücumda daha az odaklanmıştık. Onlar ataklarında golü buldular ama biz bulamadık" dedi.

Deneyimli oyuncu, yaşadıkları hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlattı:

"Böyle bir hayal kırıklığından sonra denizin ortasındaki bir gemi gibisiniz. Gemi batarken, kaptan olarak gemiyi terk etmezsiniz. Dolayısıyla ileride daha net kararlar verilecektir."

"TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Franck Kessie, turnuva boyunca kendilerini destekleyen Fildişi Sahilli taraftarlara teşekkür etti.

Kessie, "Halkımızla gurur duyuyorum. Olağanüstü bir halkız. Başından beri bizi desteklediler, bizim için her zaman 12. adam oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu maçta halkımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz, umarım anlayışla karşılarlar" açıklamasını yaptı.

HAALAND VURGUSU

Kessie, Norveç'e galibiyeti getiren Haaland'ın maç boyunca topla çok az buluştuğunu ancak buna rağmen en önemli işi yaptığını ifade etti.

Fildişi Sahili'nin daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Kessie, turnuvanın genelinde ise olumlu bir tablo bulunduğunu belirtti.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Franck Kessie, Fildişi Sahili'nin turnuvadaki genel performansından gurur duyduğunu dile getirdi.

Kessie, "Turnuvanın geneline baktığınızda, bence olumlu bir tablo var. Fildişi Sahili'ni daha önce hiç geçemediği üst tura çıkardık. Turnuva genelinde olumlu bir sonuç aldık. Takım arkadaşlarımla ve perde arkasında çalışan, belki de görünmeyen ekibimizle gurur duyuyorum. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çok mutlu olduk ve keyfini çıkardık" diye konuştu.