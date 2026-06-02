Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Bütün ülkenin ortak hayali'

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, kariyerine ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GQ'ya konuşan genç futbolcu, 2022 yılında Bayern Münih'ten ayrılarak Juventus'u tercih etmesinde kulübün kendisine duyduğu güvenin belirleyici olduğunu söyledi.

"JUVENTUS BANA BU DUYGUYU VERDİ"

Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan ve Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız, karar süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Juventus'u seçtiğimde bu sadece profesyonel bir karar değildi. Bu aynı zamanda bir güven meselesiydi. Bu takımın bana güçlü bir vizyon sunacağını hissettim. Kulüp beni gerçekten gördü, potansiyelime inandı ve adım adım gelişebileceğim bir yol sundu. Genç bir futbolcu için en önemli şeylerden biri, insanların size sadece iyi oynadığınızda değil, gelişim süreciniz boyunca da inanmasıdır. Juventus bana ilk günden itibaren bu duyguyu verdi. Bu yüzden Torino ve Juventus’un hayatımda çok özel bir yeri var. Çünkü kendimi hem futbolcu hem de insan olarak geliştirebileceğim doğru yeri burada buldum."

"DÜNYA KUPASI BÜTÜN ÜLKENİN ORTAK HAYALİ"

Kenan Yıldız, "2026 Dünya Kupası senin için kişisel olarak ne ifade ediyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dünya Kupası benim için bir hayalin karşılığı. Sadece benim değil, tüm takımın ve bütün ülkenin ortak hayali.

Milli takımın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alması hepimizin içinde çok güçlü bir duygu uyandırıyor. Bir ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyor ama aynı zamanda taraftarlarımızın enerjisini de yanımızda taşıyoruz. Bu benim için çok özel bir motivasyon kaynağı. Hazır olmak, her gün çalışmak ve takım için elimden gelen her şeyi yapabilmek istiyorum.

Büyük sözler vermeyi sevmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Oraya saygıyla, büyük bir tutkuyla ve ülkemizi gururlandırma arzusuyla katılacağız."

"FUTBOLDA KUPALAR ÇOK ÖNEMLİ AMA..."

Milli futbolcu, kariyerinin sonunda nasıl hatırlanmak istediği yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yıldız açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Saha içinde de dışında da her şeyini veren bir oyuncu olarak anılmak isterdim. Futbolda goller, zaferler ve kupalar elbette çok önemli. Ama benim için o yolculuğu nasıl yaşadığınız da en az bunlar kadar değerli. Saygı, çalışma disiplini, aile ve her şeye rağmen ayaklarının yere basması… Kendi hikayemi kurmak en büyük dileğim. Sadece başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum, Juventus’a, Türk Milli Takımı’na ve bana inanan insanlara gerçekten bana ait bir iz bırakmayı hedefliyorum.."