Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den İrfan Can Kahveci itirafı: 'Maaşını ben ödüyorum'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Büyükçekmeceli Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nde taraftarlarla bir araya geldi. Safi, dernekte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi, Fenerbahçe futbolcusu İrfan Can Kahveci için dikkat çeken ifadeler kullandı. Safi, tecrübeli futbolcunun maaşını kendisinin ödediğini söyledi.

"İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PARASINI BEN ÖDÜYORUM"

Hakan Safi, “Yanlış anlaşılmasın, şu anda İrfan Can Kahveci’nin parasını ben ödüyorum. Helali de hoş olsun. İlk kontratını şikayet ediyorlar sanırım, değil mi? İkinci kontrat zamanı geldiğinde benden rica ettiler. Ben de Fenerbahçe aşkına, sevgili Ali Koç başkanımı sevdiğim için de çıkardım, düşünmeden bu paraları verdim. Ama konuşamıyoruz, konuşunca da ‘Sen çok para konuşuyorsun’ diyorlar. Ne yapmak lazım, ben anlamadım?” dedi.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.