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Kırmızı kart görmüştü: FIFA'dan Folarin Balogun'un cezasına erteleme kararı!

Kırmızı kart görmüştü: FIFA'dan Folarin Balogun'un cezasına erteleme kararı!

5.07.2026 20:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kırmızı kart görmüştü: FIFA'dan Folarin Balogun'un cezasına erteleme kararı!

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Bosna Hersek ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği kaydedildi.
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'i 2-0 yendi.

Karşılaşmada ABD'li oyuncu Folarin Balogun kırmızı kart görmüştü.

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BALOGUN'UN CEZASINA ERTELEME

The Athletic'in haberine göre FIFA, kırmızı kart gören Balogun'un cezasını erteledi.

25 yaşındaki futbolcunun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebileceği aktarıldı.

ABD ile Belçika'nın karşılaşacağı son 16 turu mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03:00'te oynanacak.

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DONALD TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump, yaptığı paylaşımda cezanın ertelenmesi nedeniyle FIFA'ya teşekkür etti.

Donald Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu büyük adaletsizliği düzelttiği için FIFA’ya teşekkür ederiz.”

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İlgili Konular: #ABD #Dünya Kupası #Folarin Balogun

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