Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kolombiya Dünya Kupası'nda ikide iki yaptı! Demokratik Kongo'yu tek golle devirdi...

Kolombiya Dünya Kupası'nda ikide iki yaptı! Demokratik Kongo'yu tek golle devirdi...

24.06.2026 06:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kolombiya Dünya Kupası'nda ikide iki yaptı! Demokratik Kongo'yu tek golle devirdi...

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Meksika'daki Guadalajara Stadı'nda oynanan mücadeleden Kolombiya 1-0 galip ayrıldı.

Image

LDERLİĞE YÜKSELDİ

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daniel Munoz kaydetti.

Bu sonuçla Kolombiya puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Demokratik Kongo ise 1 puanda kaldı.

Kolombiya gruptaki son maçında 28 Haziran Pazar günü TSİ 02:30'da Portekiz ile karşılaşacak. Demokratik Kongo ise aynı saatte Özbekistan ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Kolombiya #Demokratik Kongo

İlgili Haberler

Jude Bellingham'dan ödüle eleştiri: 'Ben hak etmedim'
Jude Bellingham'dan ödüle eleştiri: 'Ben hak etmedim' İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 0-0 biten Gana maçının ardından yaptığı açıklamada, aldığı ödülü hak etmediğini ifade etti.
İngiltere ile Gana yenişemedi! Puanlar paylaşıldı...
İngiltere ile Gana yenişemedi! Puanlar paylaşıldı... İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Gana ile 0-0 berabere kaldı.
Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı!
Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı! Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Panama'yı 1-0 mağlup etti.