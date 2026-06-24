Kolombiya Dünya Kupası'nda ikide iki yaptı! Demokratik Kongo'yu tek golle devirdi...

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Meksika'daki Guadalajara Stadı'nda oynanan mücadeleden Kolombiya 1-0 galip ayrıldı.

LDERLİĞE YÜKSELDİ

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daniel Munoz kaydetti.

Bu sonuçla Kolombiya puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Demokratik Kongo ise 1 puanda kaldı.

Kolombiya gruptaki son maçında 28 Haziran Pazar günü TSİ 02:30'da Portekiz ile karşılaşacak. Demokratik Kongo ise aynı saatte Özbekistan ile mücadele edecek.