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Kritik maç öncesi ABD'ye Christian Pulisic şoku

Kritik maç öncesi ABD'ye Christian Pulisic şoku

19.06.2026 21:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kritik maç öncesi ABD'ye Christian Pulisic şoku

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Christian Pulisic'in baldır sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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ABD Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Christian Pulisic, Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek. 

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD'de baldır sakatlığı yaşayan yıldız orta saha oyuncusu Christian Pulisic, perşembe günü de takımdan ayrı çalıştı. ABD Futbol Federasyonu tarafından "günü gününe takip edilen" oyuncu olarak açıklanan Pulisic'in durumu, cuma günü oynanacak kritik D Grubu mücadelesi öncesinde takımın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Pulisic'in geçen haftaya göre çok daha iyi durumda olduğunu belirtirken, oyuncunun Avustralya maçında oynayıp oynamayacağına teknik ekip ile performans ekibinin yapacağı son değerlendirmenin ardından karar verileceğini ifade etti.

Ancak Arjantinli teknik adam, yıldız futbolcunun Avustralya karşılaşmasında görev alamayacağını açıkladı.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Göreceğiz. Şu an için bekleyip göreceğiz. Eğer yarın bizimle olamazsa, bir sonraki maçta bizimle olacaktır. Şu anda her ihtimali değerlendiriyoruz. Daha sonra hangi yönde ilerleyeceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #ABD #Avustralya #sakatlık

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