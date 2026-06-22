Kylian Mbappe'den Lionel Messi açıklaması: 'O benim önümde olduğu için...'

Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda Irak ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe "2022 Dünya Kupası'ndan daha ofansif oynuyoruz, genç yetenekler de aramıza katıldı. İstediğimiz yolda başarılı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Irak karşılaşmasıyla 100. milli maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcüsü olma mücadelesi hakkında "Messi'nin gol atacağını biliyordum. O benim önümde olduğu için gol atmaya devam etmeliyim. Ama öncelikli olarak Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası kariyerinde 14 golü bulunan ve 16'şar golle tüm zamanların en golcü oyuncuları Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi 2026'da geçme mücadelesi veren Mbappe; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak gördüğünü söyledi.