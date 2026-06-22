Didier Deschamps: 'İkinci maçta turu garantilemek istiyoruz'

Karşılaşmanın oynanacağı Philadelphia Stadı yapılan basın toplantısında konuşan Deschamps, ilk etapta Irak maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Grupta Norveç ile yapacakları üçüncü maç için ise Deschamps, "Üçüncü maç da gruptaki sıralama için çok önemli olacak" dedi.

Grubun diğer maçında Senegal ile Norveç'in karşılaşacağını hatırlatan Fransız teknik adam, "İkinci grup maçımızdan sonra son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz. İlk önce biz bir üst tura çıkalım. Üçüncü maça da yeni bir hedefle çıkarız" ifadelerini kullandı.

Deschamps, Senegal maçına göre Irak karşılaşmasında ilk 11'de birkaç değişiklik yapabileceğini dile getirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa Milli Futbol Takımı, 2018'deki şampiyonluk sevincini tekrarlamak istiyor.

Fransa, I Grubu'nda Senegal, Norveç ve Irak ile mücadele ediyor. Senegal karşısında ilk maçını 3-1 kazanan Fransa, ikinci karşılaşmasında Irak ile karşılaşacak.