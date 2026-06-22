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Francisco Conceiçao: 'Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz'

Francisco Conceiçao: 'Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz'

22.06.2026 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Francisco Conceiçao: 'Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz'

Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

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Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, Dünya Kupası'nda Özbekistan ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

23 yaşındaki futbolcu, özellikle takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Francisco Conceiçao, "Cristiano Ronaldo gibi bir golcü tarihte yok" dedi.

Conceiçao, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez" diye konuştu.

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