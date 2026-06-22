Gol sesi çıkmadı: Belçika, İran engelini aşamadı

2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında Belçika, İran ile karşı karşıya geldi.

ABD'de Los Angeles'ta oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Belçika, İran karşısında ilk yarıda etkisiz kaldı. İran'ın ilk yarıda Mehdi Taremi ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Belçika, ikinci yarıda İran kalesine etkili ataklar gerçekleştirdi ancak istediği golü bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı.

Nathan Ngoy'un 66. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından Belçika, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İran karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Belçika, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da galibiyetten uzak kaldı. Rudi Garcia'nın ekibi Belçika, gruptaki ilk maçında da Mısır ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sonucun ardından iki takım da grupta 2 puana yükseldi.

Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. İran, Mısır ile puan mücadelesi verecek.