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Lamine Yamal'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Hayalim gerçek oldu'

Lamine Yamal'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Hayalim gerçek oldu'

21.06.2026 21:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lamine Yamal'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Hayalim gerçek oldu'

İspanya'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda gol atarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

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İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık galibiyette takımının ilk golünü atan 18 yaşındaki genç futbolcu, "İlk maçtan sonra insanlar pek çok doğru olmayan şeyler söyledi. İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık ve yolumuza devam ettik" dedi.

Attığı golle hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Yamal, "Bir önceki Dünya Kupası'nda maçları sınıfta izliyordum. Şimdi burada olmak gerçekten harika bir şey. Çok gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Lamine Yamal, "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu" sözlerini sarf etti.

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