Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda bir ilki yaşadı: İspanya, Suudi Arabistan'a gol oldu yağdı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Suudi Arabistan ile Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden İspanya, rakibini 4-0'lık skorla yendi.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ile 24. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 49. dakikada kendi kalesine Hassan Altambakti attı.
İlk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, puanını 4'e çıkardı. İspanya, gruptaki son maçını Uruguay ile oynayacak.
Gruptaki ilk maçında Uruguay'dan puan almayı başaran Suudi Arabistan, haftayı 1 puanda kapattı. Suudi Arabistan, gruptaki son maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.
YAMAL'DAN İLK GOL
İspanya'nın maçtaki ilk golünü atan Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda ilk kez ağları havalandırdı.