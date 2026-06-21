Acun Ilıcalı'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı: 'En güçlü takımlar bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor'

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçeli eski yönetici Acun Ilıcalı, iki maçın ardından 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı için bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bize Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren aynı milli takımımız değil mi?

Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası'ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar."