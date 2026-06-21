Cumhuriyet Gazetesi Logo
Acun Ilıcalı'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı: 'En güçlü takımlar bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor'

Acun Ilıcalı'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı: 'En güçlü takımlar bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor'

21.06.2026 19:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Acun Ilıcalı'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı: 'En güçlü takımlar bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor'

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından A Milli Takım için paylaşımda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçeli eski yönetici Acun Ilıcalı, iki maçın ardından 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı için bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bize Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren aynı milli takımımız değil mi?

Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası'ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar."

İlgili Konular: #Dünya Kupası #acun ılıcalı #A Milli Takım

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor' A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme
FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Takım turnuvaya veda etti. Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından FIFA sıralamasındaki yeri güncellendi.
Jürgen Klopp'tan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki...'
Jürgen Klopp'tan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki...' Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında konuştu.