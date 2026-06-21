Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden eleştirilere sert tepki!

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden eleştirilere sert tepki!

21.06.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden eleştirilere sert tepki!

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda iki maçta yenilerek elenmesinin ardından gelen eleştirilere kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden biri kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.

Ay-yıldızlıların turnuvada oynadığı iki maçı da kaybederek elenmesinin ardından sosyal medyada deneyimli futbolcuya yönelik çok sayıda yorum yapılırken, Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu sessizliğini bozdu.

Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir yeniden paylaşımda eleştirilere tepki gösterdi. Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na katılma başarısında da aynı oyuncu grubunun ve aynı kaptanın bulunduğunu hatırlatan ifadelerin yer aldığı paylaşımı takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞEN SADECE SİZİN BAKIŞINIZ"

Sinem Çalhanoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."

İlgili Konular: #Dünya Kupası #hakan çalhanoğlu #A Milli Takım

İlgili Haberler

Dünya Kupası'na Inao Oulai damgası
Dünya Kupası'na Inao Oulai damgası Trabzonspor'un genç orta sahası Inao Oulai, Almanya karşısında ortaya koyduğu performansla hem bordo-mavili taraftarların hem de uluslararası futbol kamuoyunun dikkatini çekti.
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş yanıt: 'Benim söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış'
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş yanıt: 'Benim söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış' Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın Paraguay'a mağlup olduğu maçı yorumladı. Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına da yanıt verdi.
FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme
FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Takım turnuvaya veda etti. Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından FIFA sıralamasındaki yeri güncellendi.