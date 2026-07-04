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Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda tarihi rekor

Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda tarihi rekor

4.07.2026 02:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda tarihi rekor

Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle turnuva tarihine geçti. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda 20 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Arjantinli yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'na karşı oynanan maçta gol atarak turnuva tarihindeki gol sayısını 20'ye yükseltti.

20 GOLE ULAŞAN İLK FUTBOLCU

Messi, Dünya Kupası tarihinde 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu. Tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Messi'yi, 18 golle Kylian Mbappe takip ediyor.

MESSI 30. MAÇINA ÇIKTI

Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 30. maçına çıktı. Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde 30 maça ulaşan ilk oyuncu olarak rekorunu geliştirdi.

RONALDO 26 MAÇTA KALDI

Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcular sıralamasında Cristiano Ronaldo ikinci sırada bulunuyor. Portekizli yıldızın turnuva tarihinde 26 maçı bulunuyor.

KARİYERİNDE 918 GOLE ULAŞTI

Messi'nin Yeşil Burun Adaları karşısında attığı gol, kariyerindeki 918. gol olarak kayıtlara geçti. 39 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 1160 maçta 918 gole ulaştı.

RONALDO'NUN 976 GOLÜ BULUNUYOR

Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 1328 maçta 976 gol kaydetti. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu, toplam gol sayısında Messi'nin önünde yer alırken, Dünya Kupası gol ve maç istatistiklerinde Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı.

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