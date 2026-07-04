Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda tarihi rekor

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Arjantinli yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'na karşı oynanan maçta gol atarak turnuva tarihindeki gol sayısını 20'ye yükseltti.
20 GOLE ULAŞAN İLK FUTBOLCU
Messi, Dünya Kupası tarihinde 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu. Tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Messi'yi, 18 golle Kylian Mbappe takip ediyor.
MESSI 30. MAÇINA ÇIKTI
Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 30. maçına çıktı. Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde 30 maça ulaşan ilk oyuncu olarak rekorunu geliştirdi.
RONALDO 26 MAÇTA KALDI
Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcular sıralamasında Cristiano Ronaldo ikinci sırada bulunuyor. Portekizli yıldızın turnuva tarihinde 26 maçı bulunuyor.
KARİYERİNDE 918 GOLE ULAŞTI
Messi'nin Yeşil Burun Adaları karşısında attığı gol, kariyerindeki 918. gol olarak kayıtlara geçti. 39 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 1160 maçta 918 gole ulaştı.
RONALDO'NUN 976 GOLÜ BULUNUYOR
Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 1328 maçta 976 gol kaydetti. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu, toplam gol sayısında Messi'nin önünde yer alırken, Dünya Kupası gol ve maç istatistiklerinde Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı.