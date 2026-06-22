TFF açıkladı... Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

EN FAZLA GALATASARAY

Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 9.006.596.835 TL

Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL

Beşiktaş: 4.123.397.974 TL

Trabzonspor: 2.530.783.285 TL

Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL

Samsunspor: 1.124.529.320 TL

TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL

RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL

Kocaelispor: 953.682.308 TL

Erzurumspor: 893.261.956 TL

Amedspor: 893.261.956 TL

Çorum FK: 893.261.956 TL

Gaziantep FK: 817.925.936 TL

Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL

ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL

Göztepe: 678.239.611 TL

Kasımpaşa: 647.958.968 TL

Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL