TFF açıkladı... Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.
EN FAZLA GALATASARAY
Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri şu şekilde:
Galatasaray: 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL
Beşiktaş: 4.123.397.974 TL
Trabzonspor: 2.530.783.285 TL
Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL
Samsunspor: 1.124.529.320 TL
TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL
RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL
Kocaelispor: 953.682.308 TL
Erzurumspor: 893.261.956 TL
Amedspor: 893.261.956 TL
Çorum FK: 893.261.956 TL
Gaziantep FK: 817.925.936 TL
Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL
ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL
Göztepe: 678.239.611 TL
Kasımpaşa: 647.958.968 TL
Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL