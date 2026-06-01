1962 Dünya Kupası: Santiago Savaşı ve Brezilya'nın Zaferi

1.06.2026 17:35:00
Deniz Ülkütekin Cumhur Önder Arslan
Cumhuriyet Podcast’in Dünya Kupası tarihi serisinde bu bölümde, 1962 yılında Şili'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve futbol tarihine "en sert turnuva" olarak geçen organizasyonu ele alıyoruz.
Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, büyük bir deprem felaketinin ardından toparlanmaya çalışan Şili'deki 1962 Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarını masaya yatırıyor. Pele'nin dramatik sakatlığı, sahada yumrukların konuştuğu kavgalar ve Garrincha'nın durdurulamaz yeteneği bu bölümde sizleri bekliyor.

İşte 1962 Dünya Kupası'nın öne çıkan tarihi detayları:

BÜYÜK YIKIMDAN DOĞAN KUPA

Şili, turnuvadan sadece iki yıl önce, 1960 yılında tarihinin en büyük depremiyle sarsılmış ve yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bu devasa yıkımın ardından ülke yönetimi, kupayı bir yeniden inşa ve uluslararası toparlanma misyonu olarak görerek organizasyonu büyük bir motivasyonla üstlendi.

TARİHE GEÇEN "SANTİAGO SAVAŞI"

Turnuvanın en gerilimli olayı, ev sahibi Şili ile İtalya arasında oynanan grup maçıydı. Karşılaşma öncesinde iki İtalyan gazetecinin Şili'nin yoksulluğunu anlatan ağır makaleler yazması, tansiyonu zirveye taşıdı. Sahada futbol yerine adeta bir kavganın yaşandığı, yumrukların havada uçuştuğu ve iki İtalyan oyuncunun ihraç edildiği bu sert maçı Şili 2-0 kazandı.

PELE'NİN VEDASI VE GARRİNCHA'NIN ŞOVU

1958'in parlayan yıldızı Pele, bu turnuvanın henüz ikinci maçında sakatlanarak kupayı erken kapatmak zorunda kaldı. Onun yokluğunda takımın yükünü, futbolu bir taktikten ziyade eğlence olarak gören ve rakiplerini olağanüstü çalımlarla geçen Garrincha sırtladı. Ayrıca Pele'nin yerine kadroya dahil olan Amarildo da gösterdiği performansla şampiyonlukta kilit rol oynadı.

İNGİLTERE'NİN BİTMEYEN HÜSRANI VE BREZİLYA'NIN ZAFERİ

Dünya Kupası'nı domine etme arzusuyla sahaya çıkan İngiltere, çeyrek finalde karşılaştığı Brezilya'ya elenerek turnuvaya bir kez daha hayal kırıklığıyla veda etti. Katı savunma ve taktiksel faullerin öne çıktığı bu kupanın finalinde ise Çekoslovakya'yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Brezilya, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Savaşın Gölgesinde Bir Turnuva: Hitler, Kara Gömlekliler ve 1938 Dünya Kupası Cumhuriyet Podcast’in Dünya Kupası tarihi serisi, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, faşizmin gölgesinde oynanan 1938 Fransa Dünya Kupası ile devam ediyor.
1950 Dünya Kupası: 12 yıllık sessizlik, Hindistan'ın çıplak ayakları ve Maracanazo faciası Cumhuriyet Podcast’in Dünya Kupası tarihi serisi, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı 12 yıllık zorunlu aranın ardından düzenlenen 1950 Brezilya Dünya Kupası ile devam ediyor. Savaş sonrası yaralarını sarmaya çalışan dünyada futbol, hem umudun hem de büyük trajedilerin sahnesi oldu.
1958 Dünya Kupası: Pele'nin doğuşu, kırılamayan rekorlar ve trajediler… Cumhuriyet Podcast’in Dünya Kupası tarihi serisinde bu bölümde, Brezilya'nın dünya futbolundaki hakimiyetini başlatan ve efsanevi Pele'nin adını tüm dünyaya duyurduğu 1958 İsveç Dünya Kupası'nı inceliyoruz.