1962 Dünya Kupası: Santiago Savaşı ve Brezilya'nın Zaferi

Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, büyük bir deprem felaketinin ardından toparlanmaya çalışan Şili'deki 1962 Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarını masaya yatırıyor. Pele'nin dramatik sakatlığı, sahada yumrukların konuştuğu kavgalar ve Garrincha'nın durdurulamaz yeteneği bu bölümde sizleri bekliyor.

İşte 1962 Dünya Kupası'nın öne çıkan tarihi detayları:

BÜYÜK YIKIMDAN DOĞAN KUPA

Şili, turnuvadan sadece iki yıl önce, 1960 yılında tarihinin en büyük depremiyle sarsılmış ve yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bu devasa yıkımın ardından ülke yönetimi, kupayı bir yeniden inşa ve uluslararası toparlanma misyonu olarak görerek organizasyonu büyük bir motivasyonla üstlendi.

TARİHE GEÇEN "SANTİAGO SAVAŞI"

Turnuvanın en gerilimli olayı, ev sahibi Şili ile İtalya arasında oynanan grup maçıydı. Karşılaşma öncesinde iki İtalyan gazetecinin Şili'nin yoksulluğunu anlatan ağır makaleler yazması, tansiyonu zirveye taşıdı. Sahada futbol yerine adeta bir kavganın yaşandığı, yumrukların havada uçuştuğu ve iki İtalyan oyuncunun ihraç edildiği bu sert maçı Şili 2-0 kazandı.

PELE'NİN VEDASI VE GARRİNCHA'NIN ŞOVU

1958'in parlayan yıldızı Pele, bu turnuvanın henüz ikinci maçında sakatlanarak kupayı erken kapatmak zorunda kaldı. Onun yokluğunda takımın yükünü, futbolu bir taktikten ziyade eğlence olarak gören ve rakiplerini olağanüstü çalımlarla geçen Garrincha sırtladı. Ayrıca Pele'nin yerine kadroya dahil olan Amarildo da gösterdiği performansla şampiyonlukta kilit rol oynadı.

İNGİLTERE'NİN BİTMEYEN HÜSRANI VE BREZİLYA'NIN ZAFERİ

Dünya Kupası'nı domine etme arzusuyla sahaya çıkan İngiltere, çeyrek finalde karşılaştığı Brezilya'ya elenerek turnuvaya bir kez daha hayal kırıklığıyla veda etti. Katı savunma ve taktiksel faullerin öne çıktığı bu kupanın finalinde ise Çekoslovakya'yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Brezilya, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.