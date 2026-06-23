Mbappe, Irak karşısında yıldızlaştı: Fransa son 32 turunu garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak ile Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini 3-0 mağlup etti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ile 54. dakikalarda Kylian Mbappe ve 66. dakikada Ousmane Dembele attı.

Fransa, bu sonucun ardından 6 puana yükseldi ve tur atlamayı garantiledi. Irak ise henüz puanla tanışamadı.

Fransa, gruptaki son maçında Norveç ile karşılaşacak. Irak ise son maçını Senegal ile oynayacak.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DAMGA VURDU

Fransa - Irak maçının ikinci yarısı, olumsuz hava koşulları nedeniyle başlayamadı ve ertelendi. Yoğun yağış ve stadyum çevresindeki yıldırım tehlikesi nedeniyle bu karar alındı.

İki saatlik aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.