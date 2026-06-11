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Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Hedefimiz kesinlikle...'

Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Hedefimiz kesinlikle...'

11.06.2026 13:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Hedefimiz kesinlikle...'

A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. 

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesi TRT World'e açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

-Vincenzo Montella nasıl bir teknik direktör?

"Bence çok iyi bir atmosfer yarattı. Herkes milli takıma gelmek ve birlikte olmak istiyor. Aile ortamı gibi bir hava var. Takıma geldiği ilk günden itibaren bizi her takımı yenebileceğimize ve her şeyin mümkün olduğuna inandırdı. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü, çeyrek finale çıktık.

Şimdi Dünya Kupası'na katıldık. Almanya'yı yıllar sonra yendik, Hırvatistan'ı yendik. Gerçekten çok iyi bir atmosfer var. Herkes orada olmaktan mutlu ve oyuncular birbirine aile gibi bağlı."

"KOSOVA MAÇI KOLAY DEĞİLDİ"

-Kosova maçında son düdük çaldığında sahadaki his neydi?

"Rahatlama (Gülerek). Kosova maçı kolay değildi. Yağmurluydu, soğuktu, rüzgarlıydı. Şartlar mükemmel değildi. Ben de biraz gergindim açıkçası ama maç bittiğinde ve Dünya Kupası'na gittiğinizi anladığınızda bu bir rüya gibi oluyor. Özellikle ülkemiz için, 24 yıl çok uzun bir süre. Herkes Amerika'da oynayacağımız için çok heyecanlı."

"KENDİMİZE BÜYÜK BİR İNANCIMIZ VAR"

"Kendimize büyük bir inancımız var. Gerçekten çok iyi bir jenerasyonumuz var. Avrupa'da büyük kulüplerde oynayan harika oyuncularımız var.

Türkiye'de oynayan oyuncular da çok kaliteli. Büyük kulüplerde oynuyorlar, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri var. Genç, orta yaşlı ve tecrübeli oyuncuların iyi bir karışımıyız.

Her şey mümkün. Grubumuzda Paraguay, Amerika ve Avustralya var. Bu turnuvada zaten birçok takım üst tura çıkıyor. Hedefimiz kesinlikle bir üst tura çıkmak olmalı.

Sonradasın da mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkabileceğimizi gördük. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ileri gideriz."

İlgili Konular: #Dünya Kupası #ferdi kadıoğlu #A Milli Takım

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