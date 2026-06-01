Milli takımın rakibi ABD, Senegal'i üç golle devirdi!

2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden ABD, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. ABD, Charlotte'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

ABD, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 7. dakikada Sergino Dest ve 20. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle 2-0'ı buldu. Senegal, kaptanı Sadio Mane'nin 44. dakikada attığı golle devreye 2-1 gitti.

BALOGUN'UN GOLÜ İPTAL

ABD, 49. dakikada Folarin Balogun'un golüyle Senegal karşısında 3-1'i buldu. Senegal'de ilk golü atan Mane, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi.

ABD'de üçüncü golü atan Balogun, gol pozisyonunda ofsayt durumundaydı. Balogun'un golü önce verildi, daha sonra ise sayılmadı. (Maçta VAR uygulaması kullanılmadı) Skor 2-2 olarak devam etti.

ABD ÜÇ GOLLE KAZANDI

ABD'de golü iptal edilen Balogun, 63. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve ABD, Senegal'i 3-2 yendi.

Senegal'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Ismail Jakobs, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, bir sonraki hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Senegal ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.