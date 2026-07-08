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Murat Yakın'dan Kolombiya maçı açıklaması: 'Sonunda uğursuzluğu kırdık'

Murat Yakın'dan Kolombiya maçı açıklaması: 'Sonunda uğursuzluğu kırdık'

8.07.2026 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Murat Yakın'dan Kolombiya maçı açıklaması: 'Sonunda uğursuzluğu kırdık'

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, Kolombiya karşısında penaltı atışları sonucunda elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi. İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yakın, yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Hem akıllı hem de sabırlı oynamamız gerekiyordu. Sonunda penaltılarla galibiyete ulaştık. Nihayet bu uğursuzluğu kırdık" ifadelerini kullandı.

Rakibin baskı kurduğu anlarda kaleci Gregor Kobel'in önemli bir performans sergilediğini belirten Yakın, "Gregor Kobel, baskı altında kaldığımız anlarda harika işler yaptı. Bu nedenle bütün oyuncularımız ve ülkemizde bizi destekleyen taraftarlarımız adına son derece mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #isviçre #Kolombiya #Murat Yakın

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