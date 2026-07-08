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Son 16 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

8.07.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Son 16 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının sonuçlanması ile birlikte çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın son 16 turunda tüm maçlar geride kaldı ve çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı.

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 9-12 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İşte Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri:

9 Temmuz

23.00: Fransa - Fas

10 Temmuz

22.00: İspanya - Belçika

12 Temmuz

00.00: Norveç - İngiltere

04.00: Arjantin - İsviçre

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