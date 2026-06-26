Nihat Kahveci'den Montella'ya sert tepki: 'Sizin düşmanınız yok bu ülkede'

Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na erken havlu atan A Milli Takım, D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda eden A Milli Takım'ı değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

"Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik, yarın yollarım. Ben bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada bir şey oldu hocaya bu kadar değildi. Yarın yollarım, yarın yollarım!

Hak ediyor. Hala laf sokuyor. İstatistikler, istatistikler... Fatih Terim hoca bunu dedi, bunu dedi... Onu aradım bunu aramadım... Dünya Kupası'nı kazanırız, kazanmaya gidiyoruz... En karakterli jenerasyon... 62 şut attık... Kader kısmet, Allah nasip etmedi... Nedir bu kadar açıklama ya!

Sizin düşmanınız yok ya bu ülkede! Sabah 4'te 5'te 6'da kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gidemediler! Yeter abi! Buradan girmesin bana. Yendiği maçtan sonra elini güçlü hissedip insanlara laf söylemesin."