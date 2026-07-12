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Norveç'i Bellingham ile geçti: İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı final biletini kaptı

Norveç'i Bellingham ile geçti: İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı final biletini kaptı

12.07.2026 02:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Norveç'i Bellingham ile geçti: İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı final biletini kaptı

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Norveç'i 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İngiltere'nin golleri Jude Bellingham'dan geldi.

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmada perdeyi 36. dakikada Andreas Schjelderup açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Jude Bellingham, 45+2'de skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakika karşılıklı gollerle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarının henüz başında bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, 93. dakikada attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan İngilizler, yarı finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmaya damga vuran Jude Bellingham, attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti ve Altın Ayakkabı yarışında takım arkadaşı Harry Kane'i yakaladı. Panama maçındaki asistinin ardından turnuvadaki gol katkısını 7'ye çıkaran yıldız futbolcu, 23 yaş 12 günlükken Pele'nin ardından Dünya Kupası eleme turlarında üst üste iki maçta 2 ve üzeri gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

HAALAND'IN SERİSİ SONA ERDİ

Norveç'in yıldızı Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı son 14 resmi maçta gol atmayı başarmıştı. İngiltere karşısında fileleri havalandıramayan golcü oyuncunun bu etkileyici serisi sona erdi.

PICKFORD REKOR KIRDI

İngiltere kalecisi Jordan Pickford ise Norveç karşısında 18. Dünya Kupası maçına çıkarak Peter Shilton'ı geride bıraktı ve İngiltere Milli Takımı tarihinde Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

RAKİP ARJANTİN YA DA İSVİÇRE

Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez yarı final oynama hakkı elde etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri, yarı finalde TSİ 04.00'te başlayacak Arjantin-İsviçre çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

JAYDEN ADAMS UNUTULMADI

Mücadele öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Güney Afrikalı milli futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'nın grup aşamasındaki üç maçında forma giymişti.

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