Paraguay basınından flaş Türkiye yorumu: 'Sözde güçlü takım'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye, turnuvaya veda etti. Son 32 turu için şansını sürdüren Paraguay'da ise karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı. Paraguay basını, Türkiye'ye karşı kazandıkları 1-0'lık galibiyete sayfalarında geniş yer ayırdı.

İşte karşılaşmanın Paraguay basınındaki yansımaları:

D10: "Paraguay acı çekti ama Dünya Kupası'nda büyük bir zafer kazandı"

"Paraguay milli takımı zor anlar yaşadı, ancak Dünya Kupası'nda tekrar kazanmak ve eleme şanslarını canlı tutmak için ellerinden gelenin en iyisini, yüreklerini ve yapabilecekleri her şeyi ortaya koydular."

abc: "Paraguay mücadele azmini yeniden kazandı, Türkiye'yi mağlup etti ve tur şansını güçlü tuttu"

"On kişiyle oynayan Paraguay, Santa Clara'da Türkiye'yi 1-0 yenerek açılış maçındaki mağlubiyetin ardından toparlandı. Matías Galarza'nın erken dakikalarda attığı gol ve sergilenen müthiş karakterle kırmızı-beyazlılar, 2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı."

'TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRDI'

Popular: "Paraguay büyük bir kararlılıkla Türkiye'yi cezalandırdı ve eleme aşamasına doğru ilerliyor"

"2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü, Matías Galarza Fonda'nın şanslı sol ayağıyla attığı golle kaydeden Paraguay, Kaliforniya'da oynanan maçta kararsız bir Türkiye karşısında az farkla öne geçti ve büyük bir sevinç yaşadı."

VS Sports: "Kahramanca! Paraguay, Türkiye'yi yenerek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi."

"Eleme maçlarında bizi büyüleyen ve umutlarımızı yeniden canlandıran Paraguay yeniden sahneye çıktı! Miguel Almiron'un sorumsuzluğu nedeniyle maçın büyük bölümünde bir oyuncusu eksik oynamak zorunda kalan kırmızı-beyazlılar, Türkiye karşısında kahramanca ve muhteşem bir zafer elde ederek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki yerini garantiledi."

'TÜRKİYE'NİN SÖZDE GÜÇLÜ TAKIMINA KARŞI MUAZZAM BİR ZAFER'

Cronica: "Bu bizim Paraguay'ımız!"

"Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti."