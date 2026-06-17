Portekizli Bruno Fernandes'ten duygusal açıklama: 'İlk maçımmış gibi hissediyorum'

Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda bugün TSİ 20.00'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları maç öncesi Houston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten İspanyol teknik direktör, "Kongo'ya karşı hepimizin çok büyük bir saygı duyması gerekiyor. Teknik direktörleriyle birlikte çok fazla maça çıktılar, sanırım 48 maç oldu. Bu durum milli takımlar düzeyinde çok iyi bir çalışma dönemine işaret eder. Kamerun'u, Nijerya'yı saf dışı bırakmış bir takımdan bahsediyoruz. Sonrasında da kıtalararası bir play-off oynadılar. Dolayısıyla taktiksel olarak oldukça esnek bir takım olduklarını söyleyebilirim. Yani sadece geride alçak blokta bekleyen bir takım değiller" diye konuştu.

RUBEN DIAS'IN SAĞLIK DURUMU

Martinez, savunma oyuncusu Ruben Dias'ın sakatlığıyla ilgili soruya, "Yarınki maç için yüzde 100 hazır olmama durumu var. Şu an maç için tam olarak elverişli değil. Risk almanın zamanı değil. Şu anda bireysel olarak çalışıyor ve bence toparlanma sürecine devam etmesi en mantıklısı" yanıtını verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılarak kariyerini İngiltere'de sürdüreceği yönündeki haberlerle ilgili, "Uluslar Ligi'ni kazandıktan ve 40 maç geride kaldıktan sonra odak noktamız hala aynı. En önemli şey Dünya Kupası. Benim sözleşmem Dünya Kupası'ndan sonra bitiyor. Dolayısıyla bu bir haber değil, bu sadece bir gerçek" dedi.

"SU MOLALARINA İHTİYACIMIZ VARSA..."

Martinez, çatısı ve klima sistemi olan statlarda bile su molası verilmesiyle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bu durum oyunu değiştiriyor. Eğer su molalarına ihtiyacımız varsa, ki kesinlikle var, çünkü çok zorlayıcı stadyumlarda maçlar oynanıyor. Bu molaların turnuvadaki tüm maçlarda standart olarak uygulanması gerekir. Turnuvanın bütünlüğü ve rekabetin adil olması açısından her maçta aynı uygulamanın olması önemlidir. Bu molaların gerekli olup olmadığını söylemek benim işim değil, ancak bu molalar verildiğinde bir teknik direktör olarak oyun içindeki yönetimimizi büyük ölçüde etkilediğini söyleyebilirim. Eskiden maç öncesi taktik konuşması, devre arası ve maç sonu vardı. Şimdi ise oyun içinde 4 farklı duraklama dönemi var. Bu durum taktiksel esneklik ve oyunculara anında müdahale edebilmek açısından devrim niteliğinde, çok önemli bir unsur."

Katar ve Yeşil Burun Adaları gibi takımların turnuvada kolay maç olmadığını herkese gösterdiğini belirten Martinez, "Duygusal yoğunluğu yüksek, zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

BRUNO FERNANDES: "SANKİ İLK MAÇIMMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, milli takımın çok ileri turlarda mücadele etmesini sağlayacak büyük yetenekler olması sebebiyle üzerlerinde büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyledi.

Deneyimli futbolcu, rakiplerinin dünya klasmanındaki sırası hatırlatılarak maçtan neler beklediğinin sorulması üzerine, "Bu tarz turnuvalarda sıralamanın pek bir önemi yoktur. Kongo çok yetenekli bir takım, oyuncularının çoğunluğu büyük liglerde oynuyor. Bizim milli takımımızdaki kadar şaşaalı isimleri olmayabilir ama oldukça tanınan ve bugüne kadar çok iyi kariyerlere sahip olan, her türlü saygıyı hak eden isimleri var. Savunma anlamında oldukça fizikli bir takım; hem 5'li hatla hem de 4'lü hatla oynayabiliyorlar" diye konuştu.

Kişisel olarak her zaman heyecanlı bir yapısını olduğunu belirten Fernandes, şöyle devam etti:

"Sanki ilk maçımmış gibi hissediyorum. Şu an burada olduğum için bile heyecanlıyım. Yarın da heyecanlı olacağım. Ama bence bu, oynama isteğinin, sahada olma isteğinin getirdiği bir kaygı heyecanı. Portekiz'de bizi izleyecek binlerce erkek ve kız çocuğunun hayalini temsil ediyoruz. Tıpkı zamanında benim de o çocuk olduğum gibi. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda, sırtımda bayrakla, yüzümde boyayla Portekiz'i görmeye çalışmak için dev ekranlara doğru sokaklarda yürürdüm."

Fernandes, kendilerini çok zor bir maçın beklediğini ifade ederek, birebirde kaliteli, önde çok hızlı, ani ataklarda çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını sözlerine ekledi.