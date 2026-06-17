Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: 'Maddi ve manevi olarak zarar'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı teknik direktör, mevcut düzenlemenin kulüpleri hem ekonomik hem de sportif anlamda zorladığını söyledi.

"YABANCI OYUNCULARI ELDEN ÇIKARTMAK İÇİN..."

Takımların kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu bulunduğunu belirten Buruk, bu oyuncuların elden çıkarılması için kulüplerin ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Okan Buruk, "Herkesin çok yüksek sayıda yabancı oyuncusu var. Bu oyuncuları elden çıkartmak için bir sürü para ödeyeceğiz yine. Maddi ve manevi olarak zarar" dedi.

MAURO ICARDI KALACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek istediklerini vurgulayan Buruk, yabancı sınırının transfer planlamalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Deneyimli teknik direktör, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağım ama sen benim iyi oyuncu transfer etmemi engelliyorsun şu anda. Bir iki tane böyle çok iyi oyuncu vardı mesela ama gidemedik. Çünkü kadro yapımız, Icardi kalacak mı, gidecek mi? Ona bir teklif yaptık, cevap bekliyoruz. Kalacağı senaryoda 10 tane yabancı tamamlanıyor, yeni oyuncu alamıyorum. Sen benim Şampiyonlar Ligi'nde diğer takımlarla yarışmamı engelliyorsun bir şekilde" ifadelerini kullandı.

"NİYE BUNU ENGELLİYORSUNUZ?"

Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerine dikkat çeken Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben bu sene son 16'ya kalmışım, belki seneye daha büyük hedefe gideceğim. Niye bunu engelliyorsunuz? Ben bu anlayamıyorum bir türlü!"

Okan Buruk ayrıca yabancı genç oyuncu kuralına da tepki göstererek, "Ben neden yabancı genç oyuncu yetiştiriyorum ki? Türk genci yetiştireyim okey, ama yabancı genci neden yetiştireyim?" açıklamasında bulundu.