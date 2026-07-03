Roberto Martinez'den Ronaldo ve Ramos'a övgü: 'Başka bir oyuncu yok'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Martinez, Portekiz'in kadro derinliğine ve farklı oyuncu profillerine dikkat çekti.

"TAKIM İŞİNE KENDİNİ ADAMIŞ DURUMDA"

Roberto Martinez, takımda çok yönlü ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu söyledi. Martinez, "Çok yönlü futbolcularımız var, tecrübeli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo kadar iyi penaltı atabilen başka bir oyuncu yok ve Gonçalo Ramos gibi ceza sahasına girme gücüne ve yeteneğine sahip başka bir santrafor da yok" dedi.

RONALDO VE RAMOS VURGUSU

Martinez, Hırvatistan karşısında skora katkı veren Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'u öne çıkardı. Ronaldo, karşılaşmada penaltıdan attığı golle Portekiz'e beraberliği getirirken, Gonçalo Ramos oyuna sonradan dahil olup galibiyet golünü kaydetti.

"YARDIMCI OLABİLECEK BAŞKA OYUNCULARIMIZ DA VAR"

Roberto Martinez, Portekiz'in sadece birkaç oyuncuya bağlı olmadığını belirtti.

Martinez, "Bernardo Silva ve Ruben Neves'in tecrübesinden, Nelson Semedo ve Francisco Conceição'nun yeteneklerinden de faydalanıyoruz. Yardımcı olabilecek başka oyuncularımız da var. Takım işine kendini adamış durumda" açıklamasını yaptı.

"PORTEKİZ TAKIMININ GÜCÜ BURADA"

Gonçalo Ramos'un ilk 11'de yer alıp almayacağı sorusunu da yanıtlayan Martinez, oyuncuların hazır kalmasının önemine vurgu yaptı.

Martinez, "Hazır olması gereken oyuncularımız var ve Portekiz takımının gücü de burada yatıyor. Joao Félix de turnuvada iyi performans sergiliyor" dedi.

Ramos, Hırvatistan karşısında oyuna sonradan girerek galibiyet golünü attı. Portekizli golcü, 2022 Dünya Kupası'nda da İsviçre'ye karşı hat-trick yapmıştı.