Hırvatistan'ı 90+4'te yıktı: Portekiz, son 16'da İspanya'nın rakibi oldu

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Kanada'daki BMO Field'da oynana karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

53. dakikada Ivan Perisic, Hırvatistan'ı öne geçiren golü kaydetti.

Hırvat Vlasic'in Veiga'ya ceza sahası içinde müdahalesinin ardından VAR incelemesi sonucunda Portekiz penaltı kazandı.

Cristiano Ronaldo, 68. dakikada kullandığı penaltıda fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

Cristiano Ronaldo, 81. dakikada yerini Ruben Neves'e bıraktı.

90+4'te sahneye çıkan Gonçalo Ramos, Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.

Ruben Neves'in 90+13'te kendi kalesine attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Roberto Martinez'in ekibi, son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.

RONALDO, ELEME TURLARININ EN YAŞLI GOLCÜSÜ OLDU

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde bir eleme turu maçında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Portekizli efsane futbolcu aynı zamanda kariyerinde bir Dünya Kupası eleme turu maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

PERİSİC, SUKER'İ GEÇTİ

Ivan Perisi, 53. dakikada Hırvatistan'ı öne geçiren golü attı. 37 yaşındaki Hırvat oyuncu turnuva tarihindeki 7 gole ulaştı.

Bu golle birlikte Perisic, ülkesinin Dünya Kupası tarihinde en golcü futbolcusu olma ünvanını paylaştığı 6 gollü Davor Suker'i geçti.

RONALDO İLE MODRİC KARŞI KARŞIYA GELDİ

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 40 yaşındaki Modric karşı karşıya geldi.

İkili, Dünya Kupası'nda toplam 49 maça çıktı ve 2008-2018 yılları arasında toplam altı Ballon d’Or kazandı. Bu ödüllerin beşi Ronaldo’ya gitti.

2012-2018 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Modric ve Ronaldo, birlikte dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.