Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt: 'Başarısızsın diyen kişi...'

Mauro Icardi, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle yanıt verdi.

Icardi, paylaşımında kendisini eleştiren kişiye tepki gösterdi.

Arjantinli futbolcu, "Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce..." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN YOZLAŞTIĞINI GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Mauro Icardi, paylaşımının devamında toplum yapısına yönelik değerlendirmede bulundu. Icardi, "Toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Arjantinli futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.