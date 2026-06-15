Ronald Koeman'dan Japonya'ya övgü: 'Çok iyi futbol oynayan bir takım gördüm'

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, mücadeleyi değerlendirdi.

Beraberliğe rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Koeman, "İki kez öne geçtiğiniz bir maçı kazanamadığınız zaman hafif bir hayal kırıklığı yaşarsınız" dedi.

Japonya'nın da önemli fırsatlar yakaladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Öte yandan bu sonuca razı olabilirim çünkü Japonya'nın da yeterince pozisyonu vardı. İki taraf adına da üst düzey bir maç oldu. Japonya'yı analiz ettiğinizde sürekli önde baskı yapan bir takım görüyorsunuz. Ancak bu maçta uzun süre bunu yapmadılar. Çok sayıda oyuncuyla topun arkasında beklediler. Bu anlamda biraz çekingenlik gösterdiler. Bu da bizim boşlukları bulmamızı oldukça zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçlarında beklentilerin altında kaldıklarını kabul eden Koeman, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

"SON MAÇLARDAN ÇOK DAHA İYİYDİK"

Koeman, "2026 Dünya Kupası'na giderken oynadığımız iki hazırlık maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Geliştirmemiz gereken çok şey vardı. Ancak bugün oynadığımız futbolu son maçlara göre çok daha iyi buldum. Anlarınızı beklemek zorundasınız ve bunu çok iyi yaptık" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Nathan Ake'yi oyuna aldık çünkü rakibin kanatlardaki baskısını artık durduramıyorduk. Bizi birkaç kez çok kolay geçtiler. O bölümleri iyi savunduk ancak talihsiz bir şekilde ikinci golü yedik."

"Crysencio Summerville'i sarı kartı nedeniyle oyundan çıkardım. Memphis ile ise topu daha iyi tutabilecek bir oyuncuya sahip olmak istedik ki kalemizden biraz daha uzaklaşabilelim. Sonradan bu kararlar hakkında farklı yorumlar yapılabilir ama bunlar o an verdiğiniz tercihlerdir."

"JAPONYA HARİKA BİR TAKIM"

Maçın ardından genel olarak memnun olduğunu belirten Koeman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Her şeyini veren ve zaman zaman çok iyi futbol oynayan bir takım gördüm. Biz Hollandalılar olarak çoğu zaman herkesi kolayca yenebileceğimizi düşünüyoruz ama Japonya gerçekten harika bir takım."