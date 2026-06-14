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Fas'tan Lamine Yamal açıklaması: 'Umarım finalde karşılaşırız'

Fas'tan Lamine Yamal açıklaması: 'Umarım finalde karşılaşırız'

14.06.2026 23:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fas'tan Lamine Yamal açıklaması: 'Umarım finalde karşılaşırız'

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, 18 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2026 Dünya Kupası hedeflerine ilişkin konuşan Lekjaa, Fas ile İspanya'nın turnuvada karşı karşıya gelmesi halinde bunun özel bir anlam taşıyacağını ifade etti.

"YAMAL'IN DOĞRU SEÇİM YAPIP YAPMADIĞINI..."

Faslı futbol insanı, genç yıldız Lamine Yamal'ın milli takım tercihini İspanya'dan yana kullanmasına göndermede bulunarak, "Umarım finalde İspanya ile karşılaşırız ve Lamine Yamal'ın doğru seçimi yapıp yapmadığını aydınlığa kavuştururuz" dedi.

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