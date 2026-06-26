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San Francisco'da gol sesi çıkmadı: Avustralya son 32 turuna yükseldi

San Francisco'da gol sesi çıkmadı: Avustralya son 32 turuna yükseldi

26.06.2026 07:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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San Francisco'da gol sesi çıkmadı: Avustralya son 32 turuna yükseldi

Avustralya ile Paraguay'ın mücadelesi golsüz sona erdi. Avustralya, averajla 2. sırada bitirip turladı. Paraguay ise en iyi 3'üncülerden olmak için beklemeye başladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi. San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Avustralya'nın daha üstün oynadığı temposuz mücadelede iki takım da girişimlerine karşın gol bulamadı.

Bu sonucun ardından Avustralya, 4 puan ve sıfır averajla grubu ikinci sırada bitirip tur atladı.

Paraguay ise 4 puan ve eksi iki averajla grubu 3. sırada bitirdi. Paraguay'ın tur atlayıp atlamadığı, tüm gruplardaki maçlar sona erdikten sonra netleşecek.

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