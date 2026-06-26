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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

26.06.2026 04:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 26 Haziran akşamı ve 27 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam altı maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.

NORVEÇ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa, I Grubu'nun üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 22:00'de Norveç ile karşılaşacak. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

SENEGAL - IRAK MAÇI SAAT KAÇTA?

Senegal ise I Grubu'nun üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 22:00'de Irak ile mücadele edecek. Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

URUGUAY - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya, H Grubu'ndaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 03:00'te Uruguay ile karşılaşacak. Meksika'da bulunan Guadalajara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

YEŞİL BURUN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeşil Burun, H Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 03:00'te Suudi Arabistan ile mücadele edecek. ABD'nin Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

MISIR - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mısır, G Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da İran ile karşı karşıya gelecek. Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

YENİ ZELANDA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika, G Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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