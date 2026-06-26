Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.
NORVEÇ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa, I Grubu'nun üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 22:00'de Norveç ile karşılaşacak. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
SENEGAL - IRAK MAÇI SAAT KAÇTA?
Senegal ise I Grubu'nun üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 22:00'de Irak ile mücadele edecek. Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
URUGUAY - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanya, H Grubu'ndaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 03:00'te Uruguay ile karşılaşacak. Meksika'da bulunan Guadalajara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
YEŞİL BURUN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeşil Burun, H Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 03:00'te Suudi Arabistan ile mücadele edecek. ABD'nin Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
MISIR - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Mısır, G Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da İran ile karşı karşıya gelecek. Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
YENİ ZELANDA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Belçika, G Grubu'ndaki son maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.