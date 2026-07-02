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Seattle'da nefes kesen geri dönüş: Belçika, Senegal'i uzatmalarda yıktı!

Seattle'da nefes kesen geri dönüş: Belçika, Senegal'i uzatmalarda yıktı!

2.07.2026 01:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Seattle'da nefes kesen geri dönüş: Belçika, Senegal'i uzatmalarda yıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, Lukaku ve Tielemans'ın golleriyle geri döndü.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede Belçika, uzatmalarda bulduğu golle Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

SENEGAL İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Senegal, 24. dakikada Diarra Mouhamadou'nun golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti.

38. dakikada Sadio Mane'nin şutunda Belçika kalesi büyük tehlike yaşarken, 45. dakikada Maxime De Cuyper'in etkili vuruşunda Senegal kalecisi gole izin vermedi.

İlk yarı Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SENEGAL FARKI İKİYE ÇIKARDI

Belçika'da ikinci yarının başında Charles De Ketelaere oyundan çıkarken Romelu Lukaku sahaya dahil oldu. Senegal, 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin asistinde Ismaila Sarr topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

BELÇİKA 3 DAKİKADA DÖNDÜ

Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Sağ kanattan çizgiye inen Thomas Meunier, ceza sahasında Lukaku'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Belçika, 89. dakikada Youri Tielemans ile beraberliği yakaladı.

Leandro Trossard'ın ceza alanına havalandırdığı topa kafayla vuran Tielemans, skoru 2-2'ye getirdi.

TURU GETİREN GOL UZATMADA GELDİ

Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

119' dakikada Tielemans'a yapılan müdahale sonrası hakem VAR monitörüne çağrıldı. İncelemenin ardından 121. dakikada Belçika lehine penaltı kararı verildi.

Penaltıda topun başına geçen Tielemans, 124. dakikada fileleri havalandırarak Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.

BELÇİKA SON 16 TURUNDA

Uzatmalarda üstünlüğü yakalayan Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.

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