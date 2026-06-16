Dünya Kupası'ndaki hakemin skandal hareketi sonrası FIFA'dan karar çıktı

FIFA Disiplin Komitesi, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya-Curaçao maçı öncesinde ırkçı bir hareket yapmakla suçlanan VAR hakemi Shaun Evans'ın kural ihlali yaptığına dair bir kanıt bulunamadığını ve ceza verilmediğini açıkladı.

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao arasındaki karşılaşmada görev yapan VAR hakemi Shaun Evans hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili FIFA Disiplin Komitesi bir açıklama yayınladı.

FIFA Disiplin Komitesi açıklamasında Shaun Evans hakkında karşılaşma öncesinde hakemlerin ekrana geldiği sırada yaptığı bir hareket nedeniyle başlatılan soruşturmada herhangi bir kural ihlaline dair kanıt bulamadığını belirtti.

FIFA'nın açıklamasında, "Bağımsız Disiplin Komitesi, video yardımcı hakem Shaun Evans'ı ilgilendiren konuyu inceledikten sonra FIFA Disiplin Kuralları'nın ihlaline dair herhangi bir kanıt bulamadı” denildi.