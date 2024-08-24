Beklenen dizi ve filmler eylül ayında Netflix'te: Tam Bir Centilmen, Pera Palas'ta Gece Yarısı, His Three Daughters ve daha fazlası...
Netflix, eylül ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Eylül ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix eylül ayı içerikleri...
THE PERFECT COUPLE - 5 EYLÜL
Amelia, Nantucket'ın en zengin ailelerinden birine gelin gitmek üzeredir. Ancak düğün, şok edici bir ölüm nedeniyle sarpa sarınca herkes şüpheli durumuna düşer. Susanne Bier'ın imzasını taşıyan altı bölümlük dramada Nicole Kidman, Eve Hewson, Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Ishaan Khatter, Billy Howle ve Jack Reynor rol alıyor.
PERA PALAS'TA GECE YARISI - 2. SEZON - 12 EYLÜL
1995 yılında, kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra’yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet’in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de, aşkının peşinden 1919 yılından 1941’e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit’in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar.
TAM BIR CENTİLMEN - 26 EYLÜL
Çağatay Ulusoy başrollü film, göz kamaştırıcı bir yaşam süren ancak derinlerde büyük bir mutsuzluk yaşayan Saygın’ın, gerçek mutluluğu arayışını etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktarıyor. Varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcı olarak tanımlanan Saygın’ın içsel yolculuğunu konu alan film, onun parıltılı dış dünyasının ardındaki karmaşık ruh halini keşfe çıkıyor.
EMILY IN PARİS: 4. SEZON 2. KISIM - 12 EYLÜL
Mutlu bir beraberliği ve sevdiği bir işi olan Emily için tüm bunlar yeterli mi? Fransız Alplerinde kayak gezisinden Roma'da tatil yapmaya kadar, yeni maceralar onu bekliyor.
HIS THREE DAUGHTERS - 20 EYLÜL
Başrollerinde Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne ve Carrie Coon'u buluşturan film, New York City'deki apartman dairesinde yaşlanan babalarına bakmak için yeniden bir araya gelen ve birbirleriyle kendi ilişkilerini onarmaya çalışan üç kız kardeşi konu alıyor.
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