100 metrelik 2 bina, mahkeme kararıyla yıkıldı
Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından, ülkenin Noida şehrinde bulunan 100 metrelik 30 katlı 2 bina yıkıldı.
Hindistan’ın Noida şehrinde inşa edilen yaklaşık 100 metrelik 2 bina, Yüksek Mahkeme kararıyla yıkıldı. Yetkililer binanın yıkılmasından 7 saat önce bölgedeki bin 500’den fazla ailenin tahliye edildiğini belirtti.
Binaların yıkılma kararı Yüksek Mahkeme tarafından, inşaat firmasının hükümet yetkilileriyle gizli anlaşma yaparak, yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından alındı.
'ŞELALE YÖNTEMİ' İLE YIKILDI
Yetkililer binaların 3 bin 500 kilogram patlayıcı kullanılarak, şelale yöntemi ile yıkıldığını belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde 2 binanın yıkıldığı anları izlemek için bir araya gelen halkın olayı büyük bir ilgiyle takip ettiği görüldü.
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