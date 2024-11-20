1000 günü aşan savaşta bir ilk daha... Storm Shadow füzesi ilk kez Rusya'ya ateşlendi!
İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzesi ilk kez Rusya'ya ateşlendi ve ATACMS saldırısının ardından Kursk'ta parçaları görüldü. Dün saldırının 1000'inci günü ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya topraklarına saldıran Ukrayna bugün İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı kullandı.
Bloomberg'in haberine göre Ukrayna, Birleşik Krallık yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya saldırdı.
Ukrayna bu saldırı ile ilk kez Rusya topraklarını hedef almak için İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzelerini kullanmış oldu.
ATACMS FÜZELERİ FIRLATILMIŞTI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece saatlerinde Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir tesise ABD yapımı 6 ATACMS füzesiyle saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırı, savaşın bininci gününde Ukrayna'nın ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya topraklarına yönelik ilk saldırısı olmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya topraklarına saldırdığı açıklandı. Savunma bakanlığının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Düşman saat 03.55'te Bryansk bölgesindeki bir tesisi 6 balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldığı teyit edildi. S-400 hava savunma sistemi ve Pantsir hava savunma füze sistemi 5 füzeyi düşürdü, 1 füzeye hasar verdi. 1 füzenin parçaları askeri tesise düşerek yangına yol açtı. Yangın söndürüldü, hasar veya can kaybı yaşanmadı."
Öte yandan, 17 Kasım'da ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırdığı ABD kamuoyuna yansımıştı.
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