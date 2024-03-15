103 yaşındaki şoföre para cezası: Ehliyet süresi dolmuş

İtalya'da 1920 doğumlu Giuseppina Molinari isimli sürücü, tehlikeli bir şekilde araç kullandığı için polise ihbar edildi. Molinari, kendisine bir Vespa alana kadar bisiklet kullanacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:56
103 yaşındaki şoföre para cezası: Ehliyet süresi dolmuş
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 İtalya'nın kuzeyindeki Bondeno'da polis, sabah erken saatlerde 'tehlikeli araç kullanma' ihbarı aldı. Olay yerine giden polis memurları, aracın sürücüsünün 103 yaşındaki bir kadın olduğunu gördü. Sürdüğü aracın sigortasının yapılmadığı tespit edilen sürücüye ehliyetinin süresi dolduğu gerekçesiyle para cezası verildi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, polis, gece 01.00 sıralarında, Ferrera yakınlarında, yaklaşık 13 bin nüfusu olan Bondeno kasabasının merkezinde bir kişinin tehlikeli şekilde araç sürdüğü ihbarı aldı. Kuzeydeki Emilia Romagna bölgesindeki olay yerine gönderilen polis memurları, 'sürücünün doğum tarihini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık' yaşadı. Hazırlanan polis raporuna göre, Giose olarak bilinen Giuseppina Molinari isimli kadın, 1920 yılında dünyaya gelmişti. Polis, sürücünün arkadaşlarıyla buluşmak için Bondeno'ya gitmekte olduğunu ve 'muhtemelen' karanlıkta yolunu kaybettiğini bildirdi.

MOLİNARİ: KENDİME BİR VESPA ALACAĞIM

Molinari'nin ehliyetinin süresi bundan iki yıl öne dolmuştu. İtalya'da 80 yaşının üzerindeki sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için her iki yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Molinari'ye de polis tarafından para cezası kesildi; polis, ardından sürücüyü evine bıraktı. Yerel gazete La Nuova Ferrara'ya konuşan Molinari, "Kendime bir Vespa alacağım" dedi. Molinari, arkadaşlarını ziyaret etmek için bisiklet kullanacağını da söyledi. 

BELEDİYE BAŞKANI: BEN OLSAM MADALYA VERİRDİM

Ferrera Belediye Başkanı Alan Fabbri, Facebook'tan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, kadının yaşama olan yaklaşımını överek, "(Ben olsam) Giose'ye para cezasından ziyade madalya verirdim. İçten gelen böylesi bir güce sahip olmak çok sık (rastlanan) bir durum değil; bu, bana kendi yaşlılığımla ilgili umut veriyor" ifadelerini kullandı.


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