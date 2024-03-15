Ünlü popçunun konserinde doğum kontrol hapları dağıtıldı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:13

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:45

ABD'li pop yıldızı Olivia Rodrigo'nun kürtajın yasak olduğu Missouri'deki konserinde doğum kontrol hapları ve ertesi gün hapları dağıtıldı.

Konser izleyicileri St Louis'deki konser alanında kurulan stantlardan ücretsiz prezervatif ve doğum kontrol hapı alabildi.

Ertesi gün hapları gibi doğum kontrol yöntemleri ABD'de yasal ancak ABD'nin Missouri eyaletinde kürtaj, hamile bir kadının hayatını kurtarmak ya da fiziksel sağlık riskini önlemek istisnaları dışında yasa dışı.

Şarkıcı, "üreme özgürlüğü arayan" insanlar için küresel bir girişim olan Fund 4 Good kampanyasını başlattı. Ulusal Kürtaj Fonları Ağı ile ortaklık kuran Rodrigo'nun turnesinden elde edilen gelirin bir kısmı Fund 4 Good'a aktarılacak.

Cumhuriyetçi Missouri eyaleti senatörü Bill Eigel, X'te yaptığı paylaşımda şarkıcının kürtaja neden olan bir ilaç olan "abortifacient" dağıttığı için "utanması" gerektiğini söyledi.

Doğum kontrolü ve kürtaj konusunda 37 ülkede hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olan MSI Reproductive Choices, BBC'ye verdiği demeçte "Olivia Rodrigo'nun üreme tercihlerinin önemine ışık tutmak için platformunu kullandığını görmek harika. Ancak bu, ihtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde güvenilir bir sağlayıcıdan yüksek kaliteli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişebilmenin yerini asla tutamaz" diye konuştu.

Rodrigo kürtaj konusundaki duruşunu kamuoyuna çok kez açıkladı. Lily Allen'ı sahneye çıkaran şarkıcı, Allen'ın küfür içeren parçalarından birini seslendirdi.

Rodrigo, "Bu kadar çok kadının ve kız çocuğunun bu yüzden ölecek olmasından dolayı yıkılmış durumdayım. Sıradaki şarkıyı, günün sonunda özgürlüğü gerçekten umursamadıklarını bize gösteren Yüksek Mahkeme'nin beş üyesine ithaf etmek istedim" diye konuştu.