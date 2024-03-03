118 kişi öldü: ABD basınında 'İsrail' iddiası

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:46

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:46

New York Times gazetesinde, "118 Gazzelinin öldürüldüğü saldırıda yardım konvoyunu İsrail organize etti" iddiası yer aldı.

The New York Times'a konuşan, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Batılı diplomat, uluslararası kuruluşlara ait insani yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeyen İsrailli yetkililerin, bölgede yardım konusunda oluşan boşluğu doldurma çabasında olduklarını kendilerine söylediklerini iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Gazzeli iş insanı da İsrailli yetkililerin çok sayıda Gazzeli iş insanına ulaşarak bölgeye özel yardım konvoyları düzenlemelerine yardım etmelerini istediklerini ve konvoyun güvenliğinin İsrail tarafından sağlanacağını ilettiklerini öne sürdü.

Söz konusu yardım konvoyunun koordinasyonu için yardımcı olduğunu kaydeden Gazzeli iş insanı Izzat Aqel, The New York Times'a İsrailli askeri yetkilinin yaklaşık 10 gün önce kendisinden Gazze'nin kuzeyine gidecek yardım tırlarını organize etmesini istediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani yardım konvoyuna İsrail tarafından açılan ateş sonucu 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı olay için "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İSRAİL, İNSANİ YARDIM BEKLEYEN GAZZELİLERI HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde kentin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail ordusunun saldırısında yardım bekleyen 118 Filistinli ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadesini kullanmıştı.