Hamas, 12 rehineyi daha serbest bıraktı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:18

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:51

İsrail ve Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşması kapsamında 12 rehine daha serbest bırakıldı. Hamas, rehinelerin serbest bırakıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayımladı.

İsrail ve Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşması, 4’üncü gününde. Hamas’a ait resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, üçüncü rehine grubunun da serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün akşam yaptığı açıklamada, 12 rehinenin serbest bırakıldığını, sağlık muayenelerinin ardından aileleriyle bir araya geleceklerini duyurdu.

ANLAŞMA UZATILACAK MI?

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile insani duraklama ile ilgili olarak dün telefonda görüştü. Biden görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Amacımız çatışmalardaki bu duraklamanın yarından sonra da devam etmesini sağlamaktır böylece daha fazla rehinenin kurtarıldığını görmeye devam edebilir ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım ulaştırabiliriz" ifadelerine yer verdi.