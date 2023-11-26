ABD'nin yaptırım listesindeki Hamas komutanı öldü

Yayınlanma: 26.11.2023 - 16:50

Güncelleme: 26.11.2023 - 16:50

Hamas, İsrail saldırılarında ABD'nin yaptırım listesindeki Kuzey Gazze komutanı Ahmed El Ghandour da dahil olmak üzere 4 komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, biri Askeri Konsey üyesi ve Kuzey Gazze komutanı Ahmed El Ghandour (Ebu Enes) olmak üzere, Vail Receb, Rafet Selman, Eymen Sıyam'ın çatışmalarda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Ebu Enes" olarak da bilinen Ahmed El Ghandour'un ölümüne ilişkin Batı basını, 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda öldürüldüğü bilinen en üst düzey Hamas üyesi olduğu ifadesinde bulundu.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

AFP, El Ghandour'un 2006 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yönelik bir saldırıya destek vererek, 2 İsrail askerinin ölümüne sebep olduğunu aktardı. El Ghandour'un, geçtiğimiz yıllarda en az 2 suikast girişiminden de kurtulduğu belirtildi.

El Ghandour, 'ulusal güvenliğe, dış politikaya ve ekonomiye tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine eklenmişti.