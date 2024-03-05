12 yıl hapis yattı: Eski paramiliter lider serbest bırakıldı

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl hapis yattıktan sonra Kolombiya'ya teslim edilen eski paramiliter lider Salvatore Mancuso, "şartlı olarak" serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:41
12 yıl hapis yattı: Eski paramiliter lider serbest bırakıldı
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Ulusal basında çıkan habere göre, paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) eski liderlerinden Mancuso hakkında karar verildi.

Yargıç Luz Marina Zamora açıklamasında, eski paramiliter liderin geçici olarak serbest bırakıldığını ancak 4 yıl boyunca yargılanmasına da devam edileceğini bildirdi.

Başkent Bogota'daki La Picota Hapishanesinde tutulan Mancuso'nun dışarıya ne zaman çıkacağı tam olarak netlik kazanmadı.

ABD, yüzlerce cinayete karışmış Kolombiyalı eski paramiliter lider Mancuso'yu 28 Şubat'ta ülkesine iade etmişti.

Salvatore Mancuso, ülkeye dönüşünde yaptığı açıklamada, "Mağdurlara, devlet kurumlarına ve genel olarak topluma hizmet etmeye geldim. Bir kez daha bunun bir parçası olmama izin verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığından aldığı 12 yıllık hapis cezasını 2020'de tamamlayan Mancuso, gönderileceği ülkenin belirlenmesi için 3 yıl göçmen merkezinde tutulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede yıllarca süren silahlı çatışmaları sonlandırmak için başlatılan "barış süreci" kapsamında, Mancuso'yu Ağustos 2023'te "barış sorumlusu" olarak görevlendirmişti.

Mancuso, solcu gerillalara karşı toprak sahipleri ve çiftçiler tarafından kurulan paramiliter bir grup olan AUC tarafından işlenen 1500'den fazla yerinden edilmelerden ve cinayetten sorumlu tutuluyordu.


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