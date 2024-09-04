Erdoğan’ı korumanın maliyeti üçe katlandı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

AKP iktidarının “kamuda tasarruf” çağrısına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için harcanan miktar her geçen gün katlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nca, yılın ilk yedi ayında 1 milyar 353 milyon 702 bin TL’lik harcama yapıldı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 583 milyon 491 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 379 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 6 milyon 446 bin TL.