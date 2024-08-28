12 yıldır 'kilitli kalma sendromu' yaşadı: Annesinden duyduğu ürpertici sözleri açıkladı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:39

Martin Pistorius, 1988 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde sıradan bir okul gününün ardından hastalandı.

Başlangıçta sadece boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi basit belirtiler gösteren Martin'in durumu hızla kötüleşti. Zamanla konuşma yetisini ve vücudunu kullanma kabiliyetini kaybederek kilitli kalma sendromu olarak bilinen duruma girdi. Bu sendrom, kişinin bilinçli olduğu halde çevresiyle iletişim kuramamasıyla bilinir.

Martin'in durumu, doktorlar tarafından yanlış teşhis edildi ve ailesine, onun kısa süre içinde öleceği söylendi. Ancak Martin, ölüm yerine derin bir sessizliğe gömüldü. Tam 12 yıl boyunca bilinci açık kaldı, her şeyi duydu ve gördü, ancak bu durumunu kimseye anlatamadı.

Martin, bu süre zarfında tam anlamıyla bir hayalet gibi yaşadı, kimse onun farkında değildi.

Martin'in ailesi, onun bakımını sürdürürken büyük zorluklar yaşadı. Bir gece, annesi çaresizlik içinde ona "Ölmeni diliyorum" dediğinde Martin bu sözleri duydu, ancak tepki veremedi. Bu an, Martin için bir dönüm noktası oldu.

Martin’in hikayesi, bir terapistin dikkatli gözlemleri sayesinde değişti. Terapist, Martin'in gözlerindeki "kıvılcımı" fark etti ve onun bilinçli olduğunu anladı.

Bu keşif, Martin’in tekrar hayata dönmesi için bir kapı araladı. Göz hareketleri ve el sıkma yoluyla iletişim kurmaya başladı, sonunda beyin fonksiyonlarını tekrar kontrol edebildiğini kanıtladı.

Yıllar süren çaba ve rehabilitasyonun ardından Martin, yeniden konuşmayı öğrendi ve hayatını geri kazandı.

Şimdi, bir bilgisayar yardımıyla iletişim kuruyor, araba kullanıyor, üniversiteye gitti ve bir web geliştiricisi olarak çalışıyor. 2009 yılında eşi Joanna ile tanıştı ve şimdi iki çocukları var. Martin, yaşadığı bu zor deneyimi anlattığı "Ghost Boy" adlı kitabında, kilitli kalma sendromuyla mücadelesini ve hayata dönüşünü anlatıyor.