Gizemli hastalıklar: Bilimin çözemediği en nadir sendromlar

YÜRÜYEN CESET SENDROMU

Yürüyen ceset sendromu, Cotard sendromu olarak da bilinir, insanların vücutlarının bazı kısımlarının eksik olduğuna, öldüklerine veya ölmekte olduklarına inanmalarına neden olan nadir bir durumdur.

Bu sendrom, dünya çapında yalnızca 200 kez görüldü ve belgelendi. Sendromun bilinen bir nedeni bulunmuyor, ancak uzmanlar, bunun daha derin bir nörolojik sorunun belirtisi olabileceğini söylüyor.