Gizemli hastalıklar: Bilimin çözemediği en nadir sendromlar
Dünya üzerinde görülen son derece nadir bu hastalıklar, kuşaklar boyunca bilim insanlarını şaşırttı ve bazıları hâlâ tedaviye ulaşamadı.
YÜRÜYEN CESET SENDROMU
Yürüyen ceset sendromu, Cotard sendromu olarak da bilinir, insanların vücutlarının bazı kısımlarının eksik olduğuna, öldüklerine veya ölmekte olduklarına inanmalarına neden olan nadir bir durumdur.
Bu sendrom, dünya çapında yalnızca 200 kez görüldü ve belgelendi. Sendromun bilinen bir nedeni bulunmuyor, ancak uzmanlar, bunun daha derin bir nörolojik sorunun belirtisi olabileceğini söylüyor.
FİL ADAM HASTALIĞI
Proteus sendromu olarak da bilinen fil adam sendromu, 1980 yapımı The Elephant Man (Fil Adam) adlı Hollywood filminde de konu edildi. Film, 19. yüzyılın sonlarında 27 yaşında ölene kadar Londra'da yaşamış ve yüzü ciddi şekilde deforme olmuş Joseph Merrick'in hayatından uyarlanmış bir hikayeye dayanıyor.
Tedavisi olmayan bu durum, vücudun belirli bölgelerinde kemik dokusunun anormal şekilde büyümesine neden olur ve küçük yaşlardan itibaren görülür. Hatalı bir genin neden olduğu malformasyonlar kafatası, karın, eller ve ayaklar üzerinde veya çevresinde büyür. Kişilerin yaşam süresi dokuz ay ile 30 yıl arasında değişmektedir.
KURT ADAM SENDROMU
İnsan kurt adam sendromu, kişinin yüzü de dahil olmak üzere tüm vücudunda kontrolsüz bir şekilde kıl çıkmasına neden olur. Bu rahatsızlık doğumdan itibaren görülür ve belirtiler erken çocukluk döneminde ortaya çıkar.
Vücuttaki kıllar 5 cm kadar uzayabilir, ancak daha şiddetli vakalarda daha uzun olabilir. Kurt adam sendromunun kalıtsal genetik rahatsızlık olduğuna inanılıyor. Tedavisi yoktur ancak hastalar tekrarlanan tıraş ve ağda ile belirti ve semptomları kontrol altına alınabilir.
ALICE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU
Alice Harikalar Diyarında sendromu, 1955 yılında İngiliz psikiyatrist Dr. John Todd tarafından bu şekilde adlandırılmıştır çünkü hastalar, vücutlarının ünlü Lewis Carroll kitabındaki karakterler gibi büyüyüp küçüldüğünü düşünür. Bu durumdan mustarip kişiler, kafalarının ve ellerinin orantısız bir şekilde büyüdüğüne veya küçüldüğüne inanarak ciddi şekilde çarpıtılmış bir benlik imajı yaşarlar.
Alice Harikalar Diyarında sendromu olan kişiler ayrıca nesneleri yanlış boyut ve şekillerde görürler. Ayrıca mesafelerde bozulma yaşayabilir ve nispeten kısa bir koridoru hiç bitmeyecekmiş gibi görebilirler.1955'ten 2015'e kadar tıbbi literatürde sadece 169 vaka tanımlandı.
YABANCI EL SENDROMU
Stanley Kubrick’in Dr. Strangelove filminde konu edilen bir sendrom olan yabancı el sendromunda sıklıkla sol el, kişinin haberi olmadan hareket eder ve eylemler gerçekleştirir. El, kişinin bilgisi olmadan kaşıma veya pijamaların düğmelerini açma gibi görevleri yerine getirmek için bağımsız hareket eder.
Geçmişte kaydedilen bir muayenede, bir hastanın sağlık görevlisine elinin aralıklı olarak kendisini boğmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.
BALIK KOKUSU SENDROMU
Balık kokusu sendromu, trimetilaminüri olarak da bilinir ve FMO3 genindeki bir kusurdan kaynaklanır. Bu kalıtsal durum, çürümüş balıklara ve diğer deniz canlılarına keskin kokularını veren bileşik olan trimetilamin birikimine neden olur.
Trimetilaminüri hastaları bu bileşiği işleyemediği için idrarda, terde ve kişinin nefesinde büyük miktarlarda birikerek balık gibi kokmalarına neden olur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- O cani için karar çıktı!
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti